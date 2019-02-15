Тимошенко назвала дело против нее беспочвенным и посоветовала генпрокурору взять отпуск

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко опровергла заявление правоохранительных органов о ее причастии к уголовным преступлениям - незаконному обогащению и декларированию недостоверной информации и посоветовала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко уйти в отпуск на время избирательной кампании за возможные действия в интересах другого кандидата - Петра Порошенко. Об этом она заявила в пятницу.

"Я бы все-таки рекомендовала Юрию Витальевичу [Луценко] прислушаться к нашему дружескому совету и уйти в отпуск на время избирательной кампании. А то как-то неудобно получается - он сначала горячо поддерживает Петра Алексеевича [Порошенко] во время его выдвижения, а затем одно за другим штампует высосанные из пальца дела против его главных конкурентов", - написала она в Facebook.

Комментируя информацию о том, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) поручила Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) рассмотреть сообщение о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации со стороны Тимошенко, политик пояснила, что речь идет об американских лоббистах, которые якобы работали в ее интересах. "События почти годичной давности. Весной прошлого года я узнала о том, что кто-то в США нанял лоббистов для помощи Украине и мне. 10 апреля 2018 года я обратилась к нанятой компании с сообщением о невозможности сотрудничества, поскольку контракт был заключен без моего ведома и без моей санкции", - утверждает лидер "Батькивщины". При этом она обвинила Луценко в непрофессионализме.

В то же время издание "Украинские новости" сообщило со ссылкой на свои источники в антикоррупционных органах, что САП не будет возбуждать дела в отношении Тимошенко, чтобы ведомство не оказалось втянутым в политику.

Ранее в пятницу ГПУ поручила САП рассмотреть заявления "о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации депутатом Верховной рады Ю.Тимошенко".