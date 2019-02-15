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Brexit

Глава МИД Ирландии считает, что временные рамки Brexit могут отодвинуть на конец июня

Запрос Лондона на пролонгацию периода действия статьи 50 лиссабонского договора встретили бы в Евросоюзе великодушно, отметил Саймон Коувени

ДУБЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Сроки выхода Великобритании из Евросоюза могут быть продлены до конца июня в случае, если Великобритания обратится с запросом на пролонгацию периода действия статьи 50 лиссабонского договора. Об этом заявил в пятницу вице-премьер и глава МИД Ирландии Саймон Коувени в своем выступлении на конференции "Общеирландский гражданский диалог по Brexit" в Дублине.

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"Запрос со стороны Великобритании по поводу пролонгации переговоров по Brexit встретил бы, скорее всего, великодушное согласие Евросоюза", - заявил Коувени, уточнив, что "при этом должна быть стратегия, призванная завершить переговоры соглашением". "Новые временные рамки Brexit в таком случае были бы естественным образом увязаны с выборами в Европарламент и формированием нового состава Европейской комиссии. Это мог бы быть конец июня", - отметил глава ирландского МИД.

Ранее в январе глава фракции либералов в Европарламенте и координатор ЕП по Brexit Ги Верхофстадт высказывал мнение о том, что отложить дату выхода Великобритании из ЕС дальше общеевропейских выборов в Европарламент, которые выборов пройдут 23-26 мае, невозможно. В соответствии с положениями лиссабонского договора о правилах выхода страны-члена из состава ЕС Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года.

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