Глава Мюнхенской конференции призвал политиков активнее решать назревшие проблемы

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Представители международной политики должны предпринимать более активные действия для решения конфликтов. Об этом заявил в пятницу глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, открывая форум.

"Недостаточно просто сидеть и ждать, пока институты, которые формировались много лет, разрушатся, - отметил он. - Нельзя сидеть и смотреть, как продолжаются старые конфликты в разных точках мира. Недостаточно просто надеяться на то, что нас минует худшее развитие событий".

Ишингер констатировал, что доверие в международной политике утрачено, и следует делать все возможное, чтобы это доверие восстановить. "Появление новых факторов неопределенности означает, что все вы несете большую ответственность, чем ранее", - сказал дипломат, обращаясь к участникам форума.

55-я по счету Мюнхенская конференция по безопасности проходит в отеле Bayerischer Hof 15-17 февраля. Около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира обсуждают на ней будущее европейской архитектуры безопасности. Россию на международном форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.