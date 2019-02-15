Министр обороны Германии пообещала совместный ответ Запада на прекращение действия ДРСМД

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Запад проанализирует ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и совместно отреагирует на прекращение действия соглашения. Об этом заявила в пятницу министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.

"То, что единство делает сильнее, мы видим на примере Договора о РСМД, - сказала она. - Правильно, что НАТО осудила нарушения Россией ДРСМД, и что мы все стараемся сохранить этот договор по существу".

"Мы четко заявили, что на повышение угрозы российского оружия будем реагировать вместе. Это означает совместный анализ, сочетание сил и средств, которые потребуются, если Россия не пойдет на уступки", - утверждала фон дер Ляйен. Министр также высказала мнение, что "старые методы 1980-х годов" в качестве ответа на прекращение действия ДРСМД "не помогут".

По мнению фон дер Ляйен, "инициативы по разоружению имеют важное значение, но являются недостаточной частью" возможных ответных мер Запада.

Она также заявила, что Россия прилагает все усилия для того, чтобы расколоть отношения между странами Европы.

"Я знаю, что Россия все делает для того, чтобы внести раскол в отношения между европейскими странами. Я хочу заверить, что мы это прекрасно понимаем и осознаем. Например, если взять социальные сети, то там ведется обмен мнениями, и мы знаем, что это новая киберугроза, которую нам нужно иметь ввиду", - сказала глава минобороны Германии, отвечая на вопрос, пытается ли РФ расколоть Евросоюз.

По ее словам, правительство ФРГ полагается на своих партнеров и союзников. "Мы стремимся к иным отношениям с Россией, но нужно, чтобы и Россия к этому тоже стремилась. Сначала нам нужно единство, и нужно знать, на какой стороне стола ты сидишь на переговорах", - отметила фон дер Ляйен и добавила, что Германия открыта для диалога.

55-я по счету Мюнхенская конференция по безопасности проходит в отеле Bayerischer Hof 15-17 февраля в Мюнхене. Около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира обсуждают на ней будущее европейской архитектуры безопасности. Россию на международном форуме представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.