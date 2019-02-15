Генсек НАТО призвал к диалогу с Россией

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность диалога с Россией, в том числе, по ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Важно встречаться и обсуждать и сложные темы, такие как нарушение ДРСМД", - заявил он журналистам в пятницу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Диалог всегда важен, прежде всего тогда, когда есть серьезные разногласия, как сейчас", - добавил генсек НАТО. Он считает, что шансы на сохранение договора еще есть.

1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия нарушает договор. В ответ на это решение президент РФ Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в договоре. При этом он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблематике, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.