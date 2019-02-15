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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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Bloomberg: ЕС согласовал санкции против восьми человек из-за инцидента в Азовском море

По данным агентства, Евросоюз не намерен вводить санкции против российских компаний
Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС

ТАСС, 15 февраля. ЕС согласовал санкции в отношении восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники со встречи послов представителей страны Евросоюза при центральных органах содружества.

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Источник не сообщил имена лиц, в отношении которых предполагается ввести санкции.

Об ограничительных мерах может быть объявлено 18 февраля в Брюсселе на встрече глав МИД стран ЕС.

При этом имена людей, подпадающих под санкции, в понедельник могут не обнародовать, поскольку к тому времени подготовительные правовые процедуры, возможно, не получится завершить.

ЕС не намерен вводить санкции против российских компаний в связи с инцидентом в Керченском проливе, сообщил источник агентства.

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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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