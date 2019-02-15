Антикоррупционная прокуратура не нашла оснований для возбуждения дел в отношении Тимошенко

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Антикоррупционные органы Украины еще в декабре отказались возбуждать уголовные дела в отношении экс-премьер-министра страны, лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко из-за недостатка фактов. Об этом в пятницу заявил руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий.

"Центр противодействия коррупции" в декабре прошлого года обратился сначала в Национальное антикоррупционное бюро Украины, затем в САП с точно таким же заявлением (о возможном незаконном обогащении Тимошенко и декларировании ею недостоверной информации - прим. ТАСС) <...> И им отказали в регистрации в Едином реестре досудебных расследований, поскольку недостаточно данных для начала дела", - сообщил он агентству "Укринформ". По словам Холодницкого, суд установил законность таких действий САП.

Появление нового аналогичного заявления о необходимости возбуждения дел в отношении Тимошенко он связал с выборами. "Такое впечатление, что идут манипуляции перед выборами", - заявил Холодницкий.

В то же время он добавил, что пока нового заявления касательно Тимошенко в САП не поступало, несмотря сообщение генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что оно будет передано. Холодницкий дал понять, что дальнейшего развития это дело в антикоррупционных органах не получит. "Я подчеркиваю, что САП не будет инструментом в политических разборках по одному из кандидатов, нравится это кому-то или нет", - заявил он.

Ранее Генпрокуратура Украины поручила САП рассмотреть заявление о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации Юлий Тимошенко. Позднее лидер "Батькивщины" назвала такие обвинения беспочвенными. Она пояснила, что заявление касается информации о том, что в ее интересах якобы работали американские лоббисты, и эти расходы не вносились в декларацию. Тимошенко утверждает, что такого сотрудничества не было, а контракт с американцами был заключен без ее ведома.