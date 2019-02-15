США могут сократить контингент в Афганистане более чем на 1 тыс. человек

ТАСС, 15 февраля. США могу сократить численность своего контингента в Афганистане более чем на 1 тыс. человек вне зависимости от того, удастся ли Вашингтону заключить мирное соглашение с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), что, в свою очередь, может привести к полному выводу американских войск из этой страны. Об этом заявил в пятницу в интервью агентству Reuters генерал Джозеф Вотел, глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), в зону ответственности которого входит американский контингент в Афганистане.

Говоря о возможном сокращении на 1 тыс. человек американского контингента в Афганистане, насчитывающего около 14 тыс. военнослужащих, генерал Вотел сообщил, что решение об этом принял командующий войсками США в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер с целью повышения эффективности. "Он [генерал Миллер] начал заниматься этим, когда занял свой пост, и он стремится к тому, чтобы максимально повысить нашу действенность и эффективность на месте", - сказал генерал Вотел.

Говоря о словах президента США Дональда Трампа, что война США в Афганистане не должна быть бесконечной, Вотел сказал: "Мы тоже не хотим вести бесконечные войны. Мы хотим завершить нашу миссию здесь (в Афганистане - прим. ТАСС)". "Я думаю, что стратегия, которую президент дал возможность проводить здесь, стратегия в Южной Азии, нацеленная на примирение, является правильной".

В конце января Трамп в беседе с журналистами в Белом доме заявил о том, что США намерены отозвать свой воинский контингент из Афганистана, если властям этой страны удастся заключить соглашение о мире с боевиками движения "Талибан". В середине января спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, возглавлявший американскую делегацию на переговорах с талибами в Дохе, в интервью газете The New York Times заявил, что представители Соединенных Штатов и движения "Талибан" достигли принципиальных договоренностей по поводу рамок мирного соглашения, согласно которому боевики гарантируют, что не будут укрывать террористические группировки на афганской территории.

Военная операция в Афганистане продолжается с декабря 2001 года, на пике кампании в 2010-2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году, а сейчас там остается 14-тысячная миссия инструкторов и советников альянса. За последние четыре года силы движения "Талибан" значительно расширили зону своего контроля в Афганистане. По словам спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД Замира Кабулова, сейчас талибы контролируют около 70% территории страны.