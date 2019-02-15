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Обновлено 

Столтенберг заявил, что встреча с Лавровым не сблизила позиции сторон по ДРСМД

Генсек НАТО отметил, что с российской стороны не поступило новых сигналов

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не сблизила позиции сторон по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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"С российской стороны не поступило новых сигналов", - заявил он в пятницу журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности после переговоров с российским министром.

НАТО начала подготовку к миру без ДРСМД, отметил Столтенберг. "Мы уже начали подготовку и не можем предсказать исход", - сказал он.

Генсек еще раз подчеркнул, что за сохранение договора ответственна Россия. "У России еще есть шанс вернуться к соблюдению договора, и мы призываем ее воспользоваться этим", - отметил он.

О роли Евросоюза

"ЕС не может занять роль НАТО в обеспечении безопасности. Это невозможно", - заявил Столтенберг.

При этом он заявил, что приветствует усилия ЕС в области обороны. "Я приветствую все усилия ЕС в сфере обороны. Усилия ЕС и НАТО дополняют друг друга, а не конкурируют", - добавил он.

Евросоюз последние два года активно развивает собственную оборону. Более того, ряд лидеров сообщества, включая главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, выступают за создание армии ЕС.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСтолтенберг, ЙенсВыход США и России из ДРСМДМюнхенская конференция по безопасности — 2019
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