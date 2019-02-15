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В Польше заявили, что не стремятся к размещению ракет на своей земле

При этом в минобороны республики отметили, что могут сделать это для НАТО

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Польша выступает против размещения запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вооружения на своей территории, но не исключает такой возможности, если таково будет решение НАТО.

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Об этом заявил в пятницу глава МИД республики Яцек Чапутович, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности по теме ситуации вокруг решения США выйти из ДРСМД.

"Мы не хотим, мы против размещения ракет на нашей земле. Но мы выработаем решение с нашими союзниками в НАТО, потому что на российскую угрозу в этом ключе должен быть общий ответ", - сказал Чапутович, отвечая на вопрос модератора, которая, задавая его, указала, что Польша готова разместить на своей территории американские ракеты.

"Я не разделяю ваше мнение о том, что мы хотим разместить ракеты на нашей территории. Если мы это и сделаем, то это будет решением альянса", - добавил он.

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ПольшаВыход США и России из ДРСМДМюнхенская конференция по безопасности — 2019
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