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США в течение суток выступят с заявлением по Сирии и борьбе с ИГ

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона много объявлений, касающихся Сирии

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Американское правительство выступит в течение суток с объявлением, касающимся Сирии, а также борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая в пятницу перед журналистами в Розовом саду Белого дома.

"У нас много отличных объявлений, касающихся Сирии и нашего успеха в уничтожении "халифата" [ИГ в Сирии и Ираке]. Это будет объявление в течение следующих 24 часов, как и многие другие вещи", - отметил руководитель администрации США.

Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод войск США из Сирии. В настоящий момент в Сирии дислоцирован американский контингент численностью около 2 тыс. человек. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней. 6 февраля Трамп уточнил, что, возможно, уже "на следующей (то есть текущей - прим. ТАСС) неделе" объявит о полном освобождении территории так называемого "халифата" ИГ в Сирии и Ираке.

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СШАСирияКризис в СирииТрамп, ДональдВывод войск США из Сирии
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