Глава MI-6 утверждает, что Россия пытается расколоть альянс стран запада

МЮНХЕН, 15 февраля. Глава британской разведывательной службы MI-6 Алекс Янгер выступил с утверждением, что Россия проводит целенаправленную кампанию с целью внести раскол в альянс западных стран. Такую точку зрения он высказал в пятницу на брифинге для западной прессы на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Российское государство намеревается разрушить связи и альянсы, существующие между нами [государствами Запада], и я думаю, что они не правы, что они делают это", - сказал глава британской разведки MI-6, слова которого приводит газета Financial Times. "Мы очень ясно дали понять им [российской стороне], что чего бы они не думали достичь при помощи этой скоординированной кампании скрытых и открытых действий по дискредитации качества наших институтов и наших альянсов, из этого ничего не получится", - сказал Янгер. "Цена за это будет очень высокой", - предупредил глава МИ-6.

Он поблагодарил инициативную группу Bellingcat за ее публикации о том, что российская военная разведка якобы причастна к попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте прошлого года в английском городе Солсбери. При этом Янгер утверждал, что, по оценке британских спецслужб, российская разведка по-прежнему представляет угрозу для безопасности Скрипаля.

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по заявлениям британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.