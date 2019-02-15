NYT: демократы в Конгрессе намерены блокировать решение Трампа о введении режима ЧП

Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times , отметив, что в результате Трамп может применить президентское вето в отношении этого законопроекта.

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Члены Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии намерены блокировать инициативу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны с целью получить средства в размере около $8 млрд для возведения стены на границе с Мексикой без одобрения американского Конгресса.

Заявление президента, отметила газета, немедленно подвергли критике законодатели-демократы, которые объявили о планах внести в Конгресс законопроект, блокирующий распоряжение президента. Он может получить одобрение обеих палат в случае, если инициативу демократов поддержат в Сенате несколько республиканцев. В таком случае, отметила The New York Times, Трамп окажется в ситуации, когда он впервые с момента вступления на пост президента вынужден будет наложить на законопроект вето. Если провести законопроект через Конгресс не удастся, конгрессмены-демократы намерены обратиться в суд.

Как рассказал во время телефонного брифинга журналистам исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни, режим ЧП позволит Трампу получить в целом около $8 млрд на строительство стены. Так, бюджет Конгресса предусматривает $1,375 млрд; из фондов минфина будет выделено около $600 млн, из программы министерства обороны по борьбе с наркотиками - $2,5 млрд; и непосредственно режим ЧП позволит получить $3,5 млрд из средств, заложенных на строительство объектов для нужд Пентагона.

Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.