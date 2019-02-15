Spiegel сообщил о более чем 300 случаях применения химоружия в Сирии

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Химическое оружие применялось во время конфликта в Сирии гораздо чаще, нежели предполагается. С таким утверждением в пятницу выступил журнал Der Spiegel, сославшийся на данные расследования, проведенного берлинским Институтом глобальной общественной политики.

Издание пишет, что специалистами якобы "достоверно доказаны" 336 атак с использованием таких веществ, как хлор или зарин. При этом эксперты института утверждают, что в 98% случаев ответственность за применение химического оружия лежит на правительственных силах Сирии.

По информации Der Spiegel, международная группа экспертов проанализировала различные источники информации об атаках, а также данные медицинского обследования пострадавших. 162 сообщения о предполагаемых нападениях не удалось верифицировать.

На Западе неоднократно звучали обвинения в адрес Дамаска в применении химоружия. 7 апреля 2018 года сообщения о применении химоружия в сирийской Думе распространил ряд НПО, в том числе "Белые каски", которую в Минобороны РФ назвали источником недостоверной информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны России, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума.