CNN: экс-губернатор штата Массачусетс может принять участие в выборах президента США

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд может бросить вызов Дональду Трампу в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на пост президента США в 2020 году. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN, отметив, что Билл Уэлд заявил о создании комитета по изучению возможности выдвижения своей кандидатуры на выборах.

"Надеюсь, что Республиканская партия вновь предстанет в роли партии, верной заветам президента Линкольна, - привела телекомпания его высказывания на встрече с группой активистов в штате Нью-Гэмпшир. - Меня тревожит то, что энергию нашего общества сдерживает проводимая президентом политика, порождающая раскол в Вашингтоне. Испытывая озабоченность по многим вопросам, я создал комитет по изучению возможности участия в предвыборной кампании в качестве претендента-республиканца".

Уэлду будет весьма сложно добиться выдвижения кандидатом на пост президента от Республиканской партии, отметила CNN, напомнив при этом, что однопартийцы могли бросать вызов действующим президентам в случае, если популярность действующего президента в рядах его партии оказывалась ниже 75%. Сейчас, отметила телекомпания, уровень популярности Трампа среди республиканцев достигает, по данным недавнего опроса социологической службы Gallup, 89%.

Уэлд два срока подряд занимал пост губернатора штата Массачусетс в 1990-х годах, а в 1996 году проиграл Джону Керри борьбу за кресло сенатора от штата Массачусетс. Год спустя президент Билл Клинтон выдвинул его на пост посла в Мексике, однако Уэлд вынужден был снять свою кандидатуру после того, как сенатор Джесси Хелмс (от штата Северная Каролина) выступил против его назначения. В 2005 году Уэлд пытался добиться избрания на пост губернатора штата Нью-Йорк от Республиканской партии, а на выборах 2016 года Либертарианская партия США выдвигала его кандидатом на пост вице-президента.

Первые собрания партийных активистов Демократической партии в рамках избирательной кампании пройдут в штате Айова 3 февраля 2020 года, а республиканцы проведут первые первичные выборы в штате Гавайи 10 марта. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится 13-16 июля 2020 года. На право принять у себя съезд претендуют Майами-Бич (штат Флорида), Милуоки (штат Висконсин) и Хьюстон (штат Техас). Республиканцы проведут свой съезд 24-27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.