Трамп подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе США

Это позволит президенту получить около $8 млрд на строительство стены без одобрения Конгресса

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал декларацию о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны, что позволит ему получить средства в размере около $8 млрд для возведения стены без одобрения Конгресса. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter. "Президент Дональд Трамп подписывает декларацию о чрезвычайном положении в стране для решения проблемы национальной безопасности и гуманитарного кризиса на южной границе", - написала она, прикрепив к сообщению фотографию президента за столом в Овальном кабинете.

President @realDonaldTrump signs the Declaration for a National Emergency to address the national security and humanitarian crisis at the Southern Border. pic.twitter.com/0bUhudtwvS — Sarah Sanders (@PressSec) 15 February 2019

Суть режима ЧП Как рассказал на телефонном брифинге журналистам исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни, режим ЧП позволит Трампу получить в целом около $8 млрд на строительство стены. Так, бюджет Конгресса предусматривает $1,375 млрд; из фондов минфина будет выделено около $600 млн, из программы министерства обороны по борьбе с наркотиками - $2,5 млрд; и непосредственно режим ЧП позволит получить $3,6 млрд из средств, заложенных на строительство объектов для нужд Пентагона.

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Данные средства пойдут на возведение или ремонт ограждений на участке границы протяженностью в 376,5 км. "Я хочу сделать это быстрее. Я мог бы построить стену в течение более длительного периода времени, но мне не нужно этого, я бы предпочел возвести ее быстрее... вот и все", - отметил Трамп в Розовом саду Белого дома, объявляя о своем решении. Он подчеркнул, что вынужден идти на такой шаг в связи с "вторжением в США наркотиков, торговцев людьми, всех видов преступников и банд". Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней. Представитель вашингтонской администрации высокого ранга объяснил журналистам, что дополнительные $2,3 млрд необходимы для "того, чтобы убедиться, что у властей достаточно денег на строительство сооружения". Реакция Конгресса Контролирующие Палату представителей Конгресса США демократы уже заявили, что представят законопроект, который призван заблокировать решение главы государства о введении режима ЧП. Спикер Палаты представителей и лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Нэнси Пелоси и Чак Шумер сообщили в пятницу, что не позволят Трампу ввести режим ЧП. В совместном заявлении они сообщили, что через суды будут добиваться отмены декларации.

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