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Reuters: вице-президент США обвинил Иран в антисемитизме

Ранее Майкл Пенс заявил о готовности Вашингтона расширить санкции против Тегерана, если иранские власти не изменят свою политику

ТАСС, 15 февраля. Вице-президент США Майкл Пенс считает, что от властей Ирана исходят угрозы в духе антисемитизма, который подпитывали нацисты в Европе. Соответствующее заявление он сделал журналистам на борту самолета, летевшего из Варшавы в Мюнхен, где он возглавит американскую делегацию на конференции по безопасности.

"В Тегеране существует режим, выступающий со смертельными угрозами, подобно тому пронизанному ненавистью антисемитизму, который подпитывали нацисты в Европе", - процитировало Пенса в пятницу агентство Reuters.

В четверг, выступая в Варшаве на конференции по Ближнему Востоку, Пенс заявил о готовности США расширить введенные против Ирана санкции, если ИРИ не изменит свою политику.

Теги
СШАИранПенс, Майкл (Майк)
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