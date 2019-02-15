В Мюнхене подводят итоги первого дня 55-й конференции по безопасности

Участники обсудили проблему контроля над вооружениями, кризис вокруг ДРСМД, а также расходы на оборону и сотрудничество в военной сфере в связи с Brexit

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Вопрос создания эффективного контроля над вооружениями, кризис вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), расходы на оборону и сотрудничество в военной сфере в свете Brexit стали главными темами первого дня 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. Перед гостями форума выступили генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, руководитель германского оборонного ведомства Урсула фон дер Ляйен и другие спикеры. На полях состоялись десятки встреч. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Руководитель конференции Вольфганг Ишингер, открывая форум, констатировал утрату доверия в международной политике. По его словам, ответственные лица должны предпринимать более активные действия для решения локальных конфликтов. "Недостаточно просто сидеть и ждать, пока институты, которые формировались много лет, разрушатся, - отметил он. - Нельзя сидеть и смотреть, как продолжаются старые конфликты в разных точках мира. Недостаточно просто надеяться на то, что нас минует худшее развитие событий". "Появление новых факторов неопределенности означает, что все вы несете большую ответственность, чем ранее", - сказал дипломат, обращаясь к участникам. Brexit и европейская безопасность Первыми выступали министры обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен и ее британский коллега Гэвин Уильямсон. Организаторы изначально сочли хорошей идеей в первую очередь дать площадку представителям немецких и британских властей как символ того, что ЕС и Лондон намерены продолжать тесное сотрудничество после Brexit. Уильямсон в ходе выступления подчеркнул приверженность его страны архитектуре европейской безопасности: "Мы будем использовать новые возможности для укрепления двусторонних отношений [в этой сфере]".

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В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан высказал мнение, что выход Великобритании из ЕС не повлияет на уровень безопасности сообщества. "Не думаю, что Brexit как-то особо повлияет на обеспечение безопасности или создаст какие-либо проблемы в этой сфере", - сказал глава французского дипломатического ведомства. Он принял участие в панельной дискуссии на тему "Будущее кооперации в сфере обороны: общие силы?" "У Франции крепкие отношения с Великобританией [в области обороны]. Они были значительно укреплены на основе договора, заключенного девять лет назад", - подчеркнул он. Дриан напомнил при этом о договоренности относительно совместного проведения внешних операций. "Наше сотрудничество касается самих основ безопасности, включая и ядерную сферу", - сообщил министр. Ле Дриан упомянул также о том, что Великобритания активно участвовала на протяжении последних нескольких лет в обсуждении европейской инициативы быстрого реагирования. "Поэтому я не думаю, что выход Великобритании ослабит европейскую оборону", - заявил Жан-Ив Ле Дриан. Что будет после ДРСМД Одной из центральных тем первого дня конференции, как и ожидалось, стала ситуация вокруг ДРСМД. Выступая на форуме, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс начал подготовку к существованию в условиях отсутствия данного соглашения, но не может предсказать исход этой работы.

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