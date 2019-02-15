В Мюнхене подводят итоги первого дня 55-й конференции по безопасности

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Вопрос создания эффективного контроля над вооружениями, кризис вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), расходы на оборону и сотрудничество в военной сфере в свете Brexit стали главными темами первого дня 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Перед гостями форума выступили генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, руководитель германского оборонного ведомства Урсула фон дер Ляйен и другие спикеры. На полях состоялись десятки встреч. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров.
Руководитель конференции Вольфганг Ишингер, открывая форум, констатировал утрату доверия в международной политике. По его словам, ответственные лица должны предпринимать более активные действия для решения локальных конфликтов.
"Недостаточно просто сидеть и ждать, пока институты, которые формировались много лет, разрушатся, - отметил он. - Нельзя сидеть и смотреть, как продолжаются старые конфликты в разных точках мира. Недостаточно просто надеяться на то, что нас минует худшее развитие событий". "Появление новых факторов неопределенности означает, что все вы несете большую ответственность, чем ранее", - сказал дипломат, обращаясь к участникам.
Brexit и европейская безопасность
Первыми выступали министры обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен и ее британский коллега Гэвин Уильямсон. Организаторы изначально сочли хорошей идеей в первую очередь дать площадку представителям немецких и британских властей как символ того, что ЕС и Лондон намерены продолжать тесное сотрудничество после Brexit. Уильямсон в ходе выступления подчеркнул приверженность его страны архитектуре европейской безопасности: "Мы будем использовать новые возможности для укрепления двусторонних отношений [в этой сфере]".
В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан высказал мнение, что выход Великобритании из ЕС не повлияет на уровень безопасности сообщества. "Не думаю, что Brexit как-то особо повлияет на обеспечение безопасности или создаст какие-либо проблемы в этой сфере", - сказал глава французского дипломатического ведомства. Он принял участие в панельной дискуссии на тему "Будущее кооперации в сфере обороны: общие силы?"
"У Франции крепкие отношения с Великобританией [в области обороны]. Они были значительно укреплены на основе договора, заключенного девять лет назад", - подчеркнул он. Дриан напомнил при этом о договоренности относительно совместного проведения внешних операций.
"Наше сотрудничество касается самих основ безопасности, включая и ядерную сферу", - сообщил министр. Ле Дриан упомянул также о том, что Великобритания активно участвовала на протяжении последних нескольких лет в обсуждении европейской инициативы быстрого реагирования. "Поэтому я не думаю, что выход Великобритании ослабит европейскую оборону", - заявил Жан-Ив Ле Дриан.
Что будет после ДРСМД
Одной из центральных тем первого дня конференции, как и ожидалось, стала ситуация вокруг ДРСМД. Выступая на форуме, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс начал подготовку к существованию в условиях отсутствия данного соглашения, но не может предсказать исход этой работы.
"Мы уже начали подготовку и не можем предсказать исход", - сказал он. Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что за сохранение ДРСМД ответственна Россия. "У России еще есть шанс вернуться к соблюдению договора, и мы призываем ее воспользоваться этим", - отметил он.
На полях форума Столтенберг подчеркнул важность диалога с Россией по ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "Важно встречаться и обсуждать сложные темы, такие как нарушение ДРСМД", - заявил он. "Диалог всегда важен, прежде всего тогда, когда есть серьезные разногласия, как сейчас", - добавил генсек НАТО. Тем не менее по итогам встречи с Лавровым он констатировал, что сближения позиций сторон по ДРСМД не произошло.
Глава МИД Польши Яцек Чапутович, говоря о возможных мерах в условиях прекращения действия этого договора, отметил, что его страна выступает против размещения запрещенного ДРСМД вооружения на своей территории, но не исключает такой возможности, если таково будет решение альянса.
"Мы не хотим, мы против размещения ракет на нашей земле. Но мы выработаем решение с нашими союзниками в НАТО, потому что на российскую угрозу в этом ключе должен быть общий ответ", - сказал Чапутович, отвечая на вопрос модератора, которая указала, что Польша готова разместить на своей территории американские ракеты. "Я не разделяю ваше мнение о том, что мы хотим разместить ракеты на нашей территории. Если мы это и сделаем, то это будет решением альянса", - добавил он.
Маас призвал подключить к новому соглашению о разоружении, которое могло бы прийти на смену ДРСМД, других игроков, таких как Китай. В то же время он не ожидает скорого успеха в данных усилиях. Министр напомнил, что обе стороны, Россия и США, "считают, что двусторонний договор [ДРСМД] больше не соответствует духу времени".
"Есть другие игроки, и Китай - лишь одна из тех сторон, которые должны быть привлечены к этой дискуссии [о контроле над вооружениями]", - отметил министр. "Во время переговоров, которые я провел в Пекине на эту тему, у меня не сложилось впечатления, что с китайцами удастся добиться быстрого успеха", - утверждал Маас.
Украинский кризис отодвинут на второй день
В первый день Мюнхенской конференции по безопасности практически не звучала тематика, связанная с конфликтом на Украине. Ранее Ишингер заявил, что не исключает встречи по урегулированию ситуации в Донбассе на полях форума.
Однако, как сообщил ТАСС источник в МИД ФРГ, проведение переговоров министров иностранных дел "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Мюнхене пока не планируется. "В настоящий момент встреча в нормандском формате не запланирована", - сказал собеседник агентства в кулуарах форума.
По его словам, в субботу Маас проведет двустороннюю встречу со своим украинским коллегой Павлом Климкиным. Она состоится около 14:00 мск. Кроме того, перед участниками конференции выступит президент Украины Петр Порошенко. Так что украинский кризис в этом году оказался отодвинутым на второй день, хотя эта тема обсуждалась во время встречи Лаврова и Мааса.
Субботняя программа Мюнхенской конференции по безопасности обещает жаркие дискуссии и выступления глав государств и правительств, в числе которых президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Румынии Клаус Йоханнис, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, вице-президент США Майкл Пенс. От России в сегменте высокого уровня выступит Сергей Лавров.
Кроме того, пройдет целый ряд панельных дискуссий на темы контроля над вооружениями, ситуации вокруг непризнанного Косова, обстановки с безопасностью в Африке. Среди спикеров в этой части конференции выступят президент Финляндии Саули Ниинистё, заместители министра иностранных дел России Сергей Рябков и Сергей Вершинин.