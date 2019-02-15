Трамп подписал проект бюджета США на 2019 финансовый год

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу законопроект о финансировании федерального правительства США до октября 2019 года (финансовый год в США заканчивается 30 сентября). Об этом говорится в распространенном письменном заявлении министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.

"Закон, принятый обеими палатами Конгресса и подписанный сегодня [в пятницу] президентом, предоставляет министерству внутренней безопасности (МВБ) крайне необходимое финансирование для обеспечения безопасности страны, включая ресурсы для защиты наших границ и соблюдения иммиграционного законодательства", - отметила она.

По словам Нильсен, бюджет ведомства был увеличен на $1,7 млрд, из которых $1,375 млрд приходятся на "возведение новых ограждений на границе" с Мексикой. Министр подчеркнула, что подписанный законопроект не обеспечивает выделения средств, необходимых для "урегулирования серьезного гуманитарного кризиса и кризиса в области безопасности на южной границе США". "Снова и снова Конгрессу не удается в полной мере профинансировать работу МВБ с целью решить данную проблему и справиться с притоком иностранцев и наркотиков... в нашу страну", - отметила руководитель ведомства. Она поддержала решение Трампа ввести режим ЧП в связи с ситуацией на южной границе страны.

"Это кризис - коротко и ясно - и мы должны реагировать соответствующим образом", - заключила Нильсен.

Согласно одобренной Конгрессом США в четверг инициативе, $333 млрд выделяются на финансирование примерно четверти правительства, в частности Госдепартамента, минфина, минторга и МВБ. Для остальных госучреждений законодатели ранее успели одобрить выделение средств по сентябрь 2019 года включительно.

Как ранее заявили в пресс-службе Белого дома, Трамп подписал законопроект с целью избежать частичного закрытия госучреждений.