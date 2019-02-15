{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чехия направит механизированный батальон в состав сил быстрого реагирования НАТО

В чешском генштабе сообщили, что развертывание сил займет 30 дней

ПРАГА, 15 февраля. /ТАСС/. Чехия направит механизированный батальон в состав сил быстрого реагирования НАТО, развертывание которых в случае необходимости займет не более 30 дней. Об этом сообщил в пятницу журналистам начальник генерального штаба ВС республики Алеш Опата.

"Чехия направит в состав формируемых сил быстрого реагирования НАТО, которые будут способны развернуться в течение 30 дней, 800 военнослужащих и 200 единиц [боевой] техники, - отметил он. - Речь идет о [механизированном] батальоне сухопутных войск".

Проект создания сил быстрого реагирования НАТО обсудили в Брюсселе в среду и четверг министры обороны государств-членов НАТО. Предполагается, что он будет реализован к 2021 году.

В Североатлантическом альянсе данная инициатива названа "4х30". Это означает, что в составе находящейся в оперативной готовности группировки должны находиться 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 авиаэскадрилий, готовых к развертыванию в течение 30 дней.

Теги
Чехия
Франция намерена поддерживать ядерную сделку с Ираном
В то же время, как подчеркнули во французском МИД, поддержку предоставят при условии, что Тегеран будет соблюдать "всю совокупность взятых на себя обязательств в ядерной сфере"
Читать полностью