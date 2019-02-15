Эрдоган уверен, что ЕС не хочет принять Турцию, так как она является мусульманской страной

АНКАРА, 15 февраля. /ТАСС/. Европейский союз не принимает Турцию в свой состав исключительно из-за того, что республика является мусульманской страной. С таким утверждением выступил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган в эфире телеканала А Haber.

"Единственной причиной, по которой Турцию не принимают в ЕС, является то, что мы мусульманская страна. Так пусть тогда они об этом скажут прямо", - сказал турецкий лидер.

3 февраля министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо в эфире радиостанции RTL заявила, что Париж более не видит возможности возвращения к переговорам с Турцией о ее вступлении в ЕС до тех пор, пока Анкара не сделает "демократический и проевропейский" выбор.

Турция, являющаяся с 1964 года ассоциированным членом Евросоюза, подала заявку на вступление в ЕС 14 апреля 1987 года. Переговорный процесс о ее приеме в ЕС начался 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорных пунктов (два не требуют согласования). После этого страны ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе.

6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссию приостановить переговоры о вступлении Турции до тех пор, пока ее власти не внесут поправки в конституцию. В апреле 2017 года прошел референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.