Помпео утверждает, что в Арктике появляются новые геостратегические вызовы

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Американская администрация считает, что в Арктике возникают новые геостратегические вызовы и собирается на них реагировать соответствующим образом. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Рейкьявике госсекретарь США Майкл Помпео. Вместе с ним участие в этой встрече с журналистами принял по итогам переговоров министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон.

"Что касается вопросов безопасности, то США глубоко понимают геостратегические вызовы, существующие в Арктике, имеющиеся там риски. И мы наблюдали за тем, как противники Америки начинают разворачивать [в Арктике] силы и средства таким образом, который, по их мнению, поставит в стратегически невыгодное положение не только США, но и Исландию, а также европейские государства", - утверждал Помпео. Он отвечал на вопрос о расширении присутствия в Арктике России. Стенограмму его высказываний распространила в Вашингтоне пресс-служба Госдепартамента.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства США, Вашингтон со своими союзниками и партнерами собирается внимательно изучить вопрос, "каким образом и где" лучше всего использовать те или иные преимущества в борьбе за влияние в Арктике. Речь идет не только о "военном потенциале", а о различного рода преимуществах, имеющихся у стран Запада, как выразился Помпео, просто в силу того, что они являются "демократиями, обеспечивают верховенство закона". "[Имеется в виду] все то, что делало нас сильными все эти годы", - сказал госсекретарь. По его словам, США планируют следовать таким курсом, "чтобы гарантировать, что Арктика не станет угрозой самим этим ценностям".

Как полагает Помпео, "когда Америка отступает, такие страны, как Китай и Россия, будут заполнять [возникший] вакуум". В связи с этим он заверил, что США добиваются "подлинного партнерства" с Исландией в деле взаимодействия в Арктике - "все более стратегически важном регионе". "Я только что провел четыре дня в Центральной и Восточной Европе, посещая столицы, которым прежняя [американская] администрация не уделяла должного внимания. Больше такого не будет, больше мы не будем недооценивать своих друзей, своих настоящих союзников, своих партнеров", - подчеркнул госсекретарь США.

Со своей стороны глава МИД Исландии отметил, что с точки зрения Рейкьявика Арктика должна оставаться как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе "мирным регионом, в котором низок уровень напряженности". Он выразил надежду на то, что другие арктические страны "согласятся с важностью" этого. Исландия, заступающая на пост председателя Арктического совета, "сделает все возможное, чтобы этого добиться", обещал министр.