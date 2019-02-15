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CNN: пресс-секретарь Белого дома ответила на вопросы офиса спецпрокурора Мюллера

Сара Сандерс заявила, что была рада добровольно встретиться с представителями Роберта Мюллера

ТАСС, 15 февраля. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ответила на вопросы сотрудников офиса специального прокурора США Роберта Мюллера. Об этом она сообщила в пятницу телекомпании CNN.

"Президент призвал меня, как и всех в администрации, всесторонне сотрудничать со спецпрокурором. Я была рада добровольно встретиться с ними", - заявила она.

Американские спецслужбы приписывают России вмешательство в ход президентских выборов в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается с мая 2017 года бывший директор ФБР США Роберт Мюллер и приданный ему аппарат правительственных юристов. Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также множество раз опровергала выводы о попытках воздействия на ход выборов в США.

Теги
СШАМюллер, РобертСандерс, Сара
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