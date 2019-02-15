WP: США работают над созданием зоны безопасности для курдов в Сирии с участием Европы

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны США работает над планами по созданию зоны безопасности для курдских формирований на северо-востоке Сирии с участием военнослужащих из европейских стран. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне.

Издание сообщает, что представители вашингтонской администрации, а также Конгресса США на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности призывают лидеров европейских стран, в частности Великобритании, Германии и Франции, создать зону безопасности для курдов и направить объединенный контингент численностью в 1,5 тыс. военнослужащих для их защиты. Так, американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) утверждал в Мюнхене, что Турция может отправить в Сирию свои ВС и сама справиться с курдскими формированиями "Силы народной самообороны" (СНС), которых поддерживает Вашингтон, а Анкара считает террористами. Законодатель полагает, что Запад несет ответственность за обеспечение безопасности СНС, которые помогали возглавляемой США международной антитеррористической коалиции.

Грэм заявил о необходимости создания зоны безопасности для оказания помощи курдам. Военнослужащие, дислоцированные в этой зоне, по его словам, должны в том числе предотвращать возможное возрождение террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По мнению сенатора, европейским странам для этого необходима лишь "часть тех сил, что была [в этом регионе] в прошлом".

Командовать будут американцы

The Washington Post отмечает, что Пентагон уже начал работать над планом по созданию такой зоны безопасности еще до того, как кто-либо из европейских лидеров предоставил свои войска. Если страны Европы решат отправить контингент из 1,5 тыс. человек, США могут оставить около 200 своих военнослужащих на северо-востоке Сирии с целью обеспечивать им поддержку, предоставлять разведданные, а также заниматься вопросами командования и управления. Пока неизвестно, будет ли НАТО участвовать в этой операции.

По мнению газеты, Соединенные Штаты решились на такой шаг, чтобы "сохранить хотя бы некоторое влияние и присутствие на северо-востоке Сирии".