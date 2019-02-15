В Нигерии пройдут президентские и парламентские выборы

ТАСС, 16 февраля. Президентские и парламентские выборы пройдут в субботу в 190-миллионной Нигерии - самой густонаселенной стране Африки и крупнейшем государстве-экспортере нефти на континенте. На пост главы государства претендуют 73 кандидата от 91 политической партии, однако фаворитами, по мнению большинства наблюдателей, являются двое - действующий президент 76-летний Мухаммаду Бухари, баллотирующийся на второй четырехлетний срок, и выдвигающийся от правоцентристской Народно-демократической партии (НДП) 72-летний миллионер Атику Абубакар, который занимал пост вице-президента в администрации Олусегуна Обасанджо в 1999-2007 годах.

Политологи и комментаторы пока не берутся назвать вероятного победителя, отмечая, что конкуренция и борьба ожидается очень серьезной. Проголосовать за одного из претендентов смогут около 84 млн нигерийцев. Нынешние выборы - шестые с момента восстановления демократии в 1999 году после 15 лет правления военных.

Надежды на перемены

Предвыборную программу Бухари проводил под лозунгом необходимости "открытия нового этапа в истории страны и строительства сильной Нигерии". В случае переизбрания он обещал создавать рабочие места, развивать инфраструктуру, облегчать деятельность бизнеса и бороться с коррупцией.

Кроме того, бывший генерал заверил граждан, что государство в скором времени полностью покончит с действующими на северо-востоке страны боевиками из группировки "Боко харам", которые уже 10 лет противостоят правительственной армии.

Вместе с тем критики президента отмечают, что за минувшие четыре года первого срока ему не удалось оздоровить экономику, существенно снизить масштаб коррупции, а радикалы "Боко харам" не только не ослабли, но с середины 2018 года перешли в контрнаступление, начав атаковать армейские базы и населенные пункты в штатах Борно и Йобе.

Абубакар, много лет проведший в крупном бизнесе, идет на выборы как кандидат от частного сектора и выразитель чаяний молодежи, которая ждет заметного прорыва в социально-экономической жизни. Он выстроил свою программу вокруг тезисов о важности улучшения системы занятости, укрепления национальной безопасности, модернизации сферы здравоохранения и образования, а также придания импульса наиболее чувствительным секторам экономики, в первую очередь, энергетическому.

Слабым местом Бухари является его здоровье. По подсчетам наблюдателей, за минувшие четыре года он провел в общей сложности шесть месяцев на лечении в Лондоне. Оппоненты президента считают, что физическое и психологическое состояние Бухари не позволяет ему исполнять обязанности эффективно и в полной мере.

Мирное соглашение

Накануне выборов Бухари и Абубакар подписали мирное соглашение, в котором обязались "избегать насилия и иных актов, способных поставить под угрозу проведение свободных, справедливых и заслуживающих доверия выборов". Также оба кандидата обещали уважать результаты, которые обнародует избирком.

Абубакар на правах оппозиционного кандидата призвал Национальную независимую избирательную комиссию и органы безопасности Нигерии "сохранять нейтралитет в ходе избирательного процесса".

Одновременно с главой государства жители страны выбирают в субботу депутатов Национальной ассамблеи - двухпалатного парламента.

Полномочия и порядок избрания

Президент является главой государства и правительства Нигерии, а также возглавляет вооруженные силы. Он назначает министров, председателей и судей федеральных судебных органов, обладает правом законодательной инициативы и отлагательного вето в отношении законов, принимаемых парламентом.

Для победы на выборах кандидату необходимо набрать более половины голосов избирателей и не менее четверти голосов в двух третях нигерийских штатов (всего в стране 36 штатов), включая федеральный столичный округ Абуджа. Если победитель не определился в первом туре, то проводится второй тур.