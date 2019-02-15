"Желтые жилеты" обратились к сторонникам перед 14-й волной манифестаций во Франции

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Движение "Желтые жилеты" решило провести в субботу серию новых акций протеста по всей Франции. В социальных сетях в преддверии манифестаций в пятницу вечером циркулировали сразу несколько призывов к участникам движения, касавшиеся уличных шествий в Париже.

Один из них содержал призыв "как можно дольше блокировать" площадь Звезды в Париже, на которой находится Триумфальная арка. Другой, напротив, призывал к заявленному мирному маршу - "революции мимоз" - с Елисейских полей к Марсовому полю по маршруту, пролегающему близ резиденций Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции, министерства труда и Объединения предпринимателей (Medef).

Во второй половине дня на Площади Республики пройдет "Консультативный митинг" движения. "Темой этой встречи будет организация референдума гражданской инициативы", - сообщили инициаторы. Согласно заверениям устроителей, одновременно они намерены осудить беспорядки, противоречащие ценностям движения.

Подготовка к субботним маршам велась также в Бордо, Тулузе, Марселе, Лионе, Нанте, Лилле, Реймсе. Свои планы обнародовали и ряд других регионов.

Суды выносят приговоры

В канун 14-й субботы перед судьями предстали неформальные лидеры жилетов - шофер грузовика Эрик Друэ и бывший боксер Кристоф Детенже. В качестве наказания для первого из них прокуратура потребовала условного приговора к одному месяцу тюрьмы и штрафа в €500 за проведение манифестаций без разрешения властей. Окончательный приговор будет вынесен 29 марта.

Детенже был приговорен к 30 месяцам лишения свободы (из них 18 месяцев - условно) за нападение на двух полицейских во время манифестации "желтых жилетов". Приговор предусматривает, что днем он будет работать, а вечером - возвращаться в тюрьму.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, в свою очередь, осудил подстрекательские призывы к свержению власти, с которыми, по его мнению, выступил другой неформальный лидер движения Кристоф Шалансон. В интервью итальянской журналистке Шалансон угрожал французским властям и упомянул "бывших военных, готовых вмешаться".

К 70 часам трудовых работ приговорен продавец парижской булочной, отказавшийся обслужить полицейского во время 12-й манифестации "желтых жилетов". Он отказался впустить в магазин полицейского, сославшись на то, что тот был вооружен.

В фонд помощи жандармам и полицейским, пострадавшим во время дежурства на улицах в период манифестаций во Франции, собрано уже около €1,5 млн.

Встречные претензии

На этой неделе Жером Родригес, получивший тяжелое ранение во время манифестации, и три других манифестанта, пострадавших от действий сил правопорядка, направили официальную жалобу судебным следователям. Они призвали привлечь к ответственности "за соучастие" префекта полиции Парижа Мишеля Дельпеша.

Согласно телеканалу CNews, группа экспертов по правам человека опубликовала заявление с критикой "серьезных ограничений" права на демонстрацию во Франции. Они потребовали от властей "пересмотреть политику в области поддержания порядка, чтобы гарантировать осуществление свобод".

По словам правозащитников, с момента начала протестного движения в ноябре 2018 года они получили заявления об избыточном применении силы. "Более 1700 человек пострадали в результате манифестаций по всей стране", - указали эксперты.

Они также отметили, что имевшие место ограничения прав повлекли за собой значительное число арестов, обысков и конфискаций оборудования у демонстрантов. Эксперты обратили при этом внимание на тяжелые травмы, вызванные, по их оценке, "непропорциональным применением так называемого нелетального оружия", в частности, резиновых пуль.

По словам правозащитников, обеспечение общественного порядка и безопасности в рамках мер сопровождения манифестаций подразумевает необходимость уважать и защищать демонстрантов, которые приходят на манифестации с мирными целями, чтобы выразить свое мнение. "Мы сознаем, что некоторые манифестации приобрели насильственный характер и повлекли за собой беспорядки, но мы испытываем опасения, что непропорциональный ответ может заставить население воздержаться от реализации своих фундаментальных свобод, - указывается в заявлении. - Вызывает озабоченность тот факт, что после многих недель манифестаций ситуация с управлением обстановкой и использованием силы не улучшается".

Три месяца демонстраций

Акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2019 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому униформой движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Однако список требований участников движения постоянно расширялся и сейчас включает как социально-экономические, так и политические претензии к властям.

Как констатируют наблюдатели, мобилизация "желтых жилетов" снижалась на протяжении трех последних недель и в минувшую субботу 13-я волна протестов собрала всего 51,4 тыс. человек. Авторство этих данных принадлежит, правда, министерству внутренних дел, а не организаторам шествий, которые считают их заниженными.

Эту же тенденцию констатируют социологи. После трех месяцев протестных акций поддержка общественностью "желтых жилетов" идет на убыль. Впервые с ноября большинство французов, согласно исследованиям Elabe, не поддерживают действия движения. Так, 56% жителей Франции высказались за прекращение манифестаций.