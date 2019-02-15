Правительство Саада Харири получило вотум доверия в парламенте Ливана

БЕЙРУТ, 16 февраля. /ТАСС/. Правительство национального единства во главе с Саадом Харири получило в субботу вотум доверия в однопалатном парламенте Ливана. Прямую трансляцию из зала заседаний вел телеканал Tele Liban.

В ходе голосования 111 из 117 депутатов, присутствовавших в зале, высказались в поддержку коалиционного кабинета и его программы. Шесть высказались против, 11 законодателей на заседание не явились.

Суннитскому политику Сааду Харири, возглавившему в третий раз с 2009 года правительство республики, потребовалось 252 дня на то, чтобы сформировать кабинет, в котором представлены все основные политические фракции и религиозные общины Ливана. Кабинет состоит из 30 министров, при этом треть портфелей досталась Свободному патриотическому движению, поддерживающему президента республики Мишеля Ауна.

В состав кабинета вошли четыре женщины, при этом одна из них впервые в истории Ливана и других арабских стран заняла пост главы МВД.

Премьер в своей речи в парламенте обещал, что правительство выполнит свои обязательства по проведению первоочередных реформ, одобренных в апреле прошлого года на международной донорской конференции в Париже. Это позволит Ливану получить помощь в размере $11 млрд в качестве льготных кредитов и безвозмездных субсидий для реализации программы стабилизации и крупных инфраструктурных проектов.

"У нас имеется уникальный шанс добиться экономического подъема страны и осуществить чаяния ливанской молодежи, - заявил Харири. - Для этого мы должны стать правительством дел, а не слов". Как отметил премьер, его кабинет будет привержен прежнему курсу дистанцирования от конфликтов, которыми охвачен Ближний Восток. "Ливан будет проводить независимую внешнюю политику, основанную на соблюдении высших национальных интересов и международной законности", - подчеркнул Харири.