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Покушение на президента Венесуэлы

Гуайдо объявил о создании в Майами нового центра по сбору гуманитарной помощи

Лидер оппозиции призвал венесуэльцев по всему миру присоединиться к этому движению ради Венесуэлы

КАРАКАС, 16 февраля. /ТАСС/. Четвертый центр по сбору гуманитарной помощи для Венесуэлы создается в Майами. Об этом сообщил лидер оппозиции Хуан Гуайдо в Twitter.

"Мы объявляем о создании центра по сбору гуманитарной помощи в Майами, чтобы венесуэльцы по всему миру могли присоединиться к этому движению ради Венесуэлы", - написал он.

Гуайдо 2 февраля объявил об открытии трех пунктов по сбору гуманитарной помощи. По его словам, они будут организованы в городе Кукута на границе с Венесуэлой, на границе с Бразилией и на острове в Карибском море.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее.

Теги
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