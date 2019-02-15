Госдеп: контакты США с окружением Мадуро касаются и охраны американских дипломатов

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Контакты США с должностными лицами правительства Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро касаются, в том числе, обеспечения безопасности американских дипломатов, продолжающих работать в Каракасе. Об этом корреспонденту ТАСС заявил в пятницу сотрудник пресс-службы Госдепартамента, комментируя сведения о том, что министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса и американский спецпредставитель Эллиотт Абрамс провели на днях две встречи в Нью-Йорке по инициативе вашингтонской администрации.

"США не признают бывший режим Мадуро в качестве правительства Венесуэлы, и наша позиция [на этот счет] не изменилась", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США. "Тем не менее, - продолжал он, - не должно вызывать удивления, что должностные лица Госдепартамента обмениваются мнениями с широким спектром зарубежных собеседников, особенно когда мы продолжаем делать все шаги, чтобы гарантировать безопасность персонала нашего посольства в Каракасе".

Раскрывать содержание переговоров Арреаса и спецпредставителя США по Венесуэле Абрамса дипломат категорически отказался. "Мы не будем подтверждать содержание наших частных бесед", - отметил представитель Госдепартамента.

Как он подчеркнул, Вашингтон рассчитывает, что американские дипломаты в Каракасе будут и впредь пользоваться всеми привилегиями в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. "Президент [Дональд] Трамп и госсекретарь [США Майкл] Помпео в полной мере ожидают, что наши дипломаты продолжат пользоваться защитой, обеспечиваемой в рамках Венской конвенции. Не следует испытывать решимость США защищать своих граждан", - предупредил сотрудник пресс-службы.

Между тем, представитель администрации США высокого ранга ранее заявил информационному агентству Associated Press, что американские эмиссары готовы встречаться с чиновниками не признаваемого Вашингтоном правительства Венесуэлы, "включая самого Мадуро, чтобы обсуждать планы ухода" таких официальных лиц с политической сцены в Каракасе. О том, что Арреаса провел встречи с Абрамсом, сообщил в интервью AP Мадуро. Лидер Венесуэлы также уточнил, что готов лично контактировать с Абрамсом. "Если он хочет встретиться, просто скажите мне когда, где и как, и я там буду", - заверил Мадуро.