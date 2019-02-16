Сенаторы начали расследование по поводу встреч Бутиной с представителями ФРС и минфина США

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Председатель финансового комитета Сената Конгресса США республиканец Чак Грассли совместно с сенатором-демократом Роном Уайденом инициировал расследование относительно якобы имевших место встреч россиянки Марии Бутиной с представителями Федеральной резервной системы (ФРС) и минфина США при содействии вашингтонского Центра за национальный интерес (бывший Никсоновский центр). Об этом сообщается в пятницу на сайте комитета.

"Согласно сообщениям СМИ, гражданка России Мария Бутина, которая недавно признала свою вину в сговоре с целью работы в качестве незарегистрированного иностранного агента, и Александр Торшин, который на тот момент был заместителем председателя Банка России, провели встречи с заместителем председателя ФРС и заместителем министра финансов по международным делам в 2015 году. Встреча была организована Центром за национальный интерес", - говорится в документе. Сенаторы уточняют также, что речь идет о Стэнли Фишере, который на тот момент занимал должность заместителя председателя ФРС, и Натане Шетесе, который был заместителем министра финансов.

"В отправленных на этой неделе письмах в министерство финансов, Федеральную резервную систему и Центр за национальный интерес Грассли и Уайден запрашивают записи, связанные со встречами, а также подробности по поводу существующих правил относительно встреч с иностранцами", - сообщили сенаторы.

О том, что Бутина якобы обладала широкими связями на высоком уровне в Вашингтоне, сообщило в июле 2018 года агентство Reuters. Согласно этим данным, в 2015 году она участвовала во встречах между Торшиным и двумя представителями ФРС и министерства финансов США. Агентство сообщало, что ознакомилось с отчетом Центра за национальный интерес, в котором эти встречи были задокументированы.