Ким Чен Ын посетил Кымсусанский дворец по случаю Дня сияющей звезды

ПХЕНЬЯН, 16 февраля. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын почтил память своего отца, посетив рано утром Кымсусанский дворец Солнца в день 77-й годовщины со дня рождения Ким Чен Ира (1941-2011), которая отмечается в субботу в народной республике как национальный праздник День сияющей звезды. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечает агентство, в холле дворца, где установлены статуи основателя КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, были возложены корзины цветов от имени Ким Чен Ына и ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

Согласно официальной историографии народной республики Ким Чен Ир появился на свет 16 февраля 1941 года у подножия священной для корейцев горы Пэктусан, в скромном бревенчатом домике на территории располагавшегося там партизанского лагеря. Годовщина со дня рождения бывшего лидера КНДР является одним из главных национальных праздников, который в календаре значится как День сияющей звезды и традиционно отмечается с большим размахом. По всей стране проходят торжественные собрания, концерты, выставки, демонстрируются документальные и художественные фильмы, посвященные деятельности великого полководца, как бывшего лидера принято называть в народной республике. За большие заслуги перед корейской нацией за Ким Чен Иром навечно закрепили высшие руководящие посты, которые он занимал при жизни: генерального секретаря Трудовой партии Кореи и председателя Государственного комитета обороны.

Ким Чен Ир умер 17 декабря 2011 года в результате сердечного приступа во время очередной инспекционной поездки по стране в вагоне своего спецпоезда. В настоящее время прозрачный саркофаг с забальзамированным телом высшего руководителя установлен в Кымсусанском мемориальном комплексе.

В одном из залов дворца также выставлены многочисленные награды покойного, в том числе четыре ордена имени Ким Ир Сена, 39 орденов и 150 медалей зарубежных стран. Ким Чен Ир - четырежды герой КНДР. Посмертно ему было присвоено высшее в стране воинское звание генералиссимуса.