Спецпрокурор США просит от 19 до 24 лет тюремного заключения для Манафорта

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер считает, что бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт должен провести в тюрьме от 19 до 24 лет за совершенные им финансовые преступления, в которых он был признан виновным жюри присяжных в Александрии (штат Вирджиния). Об этом сообщается в распространенном в пятницу документе суда.

Кто такой Пол Манафорт и в чем его обвиняют

"Власти согласны с оценкой,... которой соответствует срок тюремного заключения от 235 месяцев [19 с половиной лет] до 293 месяцев [24 года и пять месяцев]", - говорится в документе суда Александрии.

"Манафорт более 10 лет вел себя так, как будто он ставит себя выше закона, и из-за его действий федеральное правительство и различные финансовые учреждения лишились миллионов долларов. Наказание в этом случае должно отражать серьезность его преступлений и служить сдерживающим фактором для Манафорта и других людей, которые попытаются вести себя подобным образом", - настаивает гособвинитель.

Ранее суд в Александрии отложил на неопределенный срок запланированное на 8 февраля оглашение приговора Манафорту из-за того, что одновременно дело против него рассматривается в суде Вашингтона.

Восемь пунктов, по которым жюри присяжных в Александрии признало Манафорта виновным, касаются в том числе нарушений налогового и банковского законодательств и сокрытия зарубежных банковских счетов.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.

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