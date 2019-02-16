Спецпрокурор США получил доказательства контактов экс-советника Трампа Стоуна с WikiLeaks

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер сообщил о наличии у него переписки, свидетельствующей о контактах между политтехнологом Роджером Стоуном, который является одним из ближайших доверенных лиц президента США Дональда Трампа, и организацией WikiLeaks. Это следует из поданного в пятницу офисом спецпрокурора в суд округа Колумбия документа, с которым ознакомился корреспондент ТАСС в электронной базе данных инстанции.

По версии гособвинителя, следствие получило доступ к переписке Стоуна с WikiLeaks в ходе расследования взлома электронных писем Джона Подесты, возглавлявшего избирательный штаб экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, а также компьютерных систем Национального комитета Демократической партии, к которому были причастны хакеры, якобы связанные с РФ.

"Как говорится в документах по делу Нетыкшо [Виктора Нетыкшо, одного из 12 предполагаемых сотрудников российской военной разведки, которым американские власти предъявили заочные обвинения в рамках расследования дела о якобы имевшем место иностранном вмешательстве в ход выборов в США в 2016 году], в 2016 году обвиняемые по делу Нетыкшо похитили документы Национального комитета Демократической партии и главы избирательного штаба Хиллари Клинтон. Эти обвиняемые затем опубликовали многие из этих документов, в том числе посредством веб-сайта "Организации 1", - утверждается в документе, где под "Организацией 1" подразумевается WikiLeaks, опубликовавшая якобы украденную у демократов информацию.

По словам спецпрокурора, в рамках расследования этого инцидента власти получили несколько десятков ордеров на обыск для получения информации о целом ряде аккаунтов в интернете, через которые могли распространяться похищенные документы. Часть этих аккаунтов "содержала переписку Стоуна с Guccifer 2.0 [хакером, взявшим на себя ответственность за взлом ящиков электронной почты предвыборного штаба Клинтон и Национального комитета Демократической партии] и с "Организацией 1", - утверждает офис спецпрокурора.

Ранее офис спецпрокурора заявлял о том, что подозревает Стоуна в попытках связаться с WikiLeaks через посредников, однако о наличии конкретных доказательств прямых контактов Мюллер заявил впервые. Считается, что письма Подесты были украдены хакерами и переданы WikiLeaks для последующей публикации. Клинтон была кандидатом Демократической партии на президентских выборах в 2016 году, однако проиграла их республиканцу Трампу.

Обвинения против Стоуна

Стоуна, который являлся советником Трампа в период избирательной кампании 2016 года, задержали 25 января во Флориде. Ему были предъявлены обвинения по семи пунктам, в том числе в даче ложных показаний и оказании давления на свидетеля, однако он был освобожден из-под стражи до суда под залог в $250 тыс. Стоуну предписано сдать паспорт и не покидать США до завершения судебного разбирательства. Политтехнолог заявил в суде о своей невиновности.

Американские спецслужбы инкриминируют России вмешательство в ход президентских выборов в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается с мая 2017 года бывший директор ФБР США Роберт Мюллер и аппарат правительственных юристов. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также множество раз опровергала выводы о попытках воздействия на ход выборов в США.