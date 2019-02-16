Делегации восьми стран посетят регион Китая после заявлений Турции о концлагерях

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Сотрудники постоянных представительств России, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Камбоджи, Кубы, Пакистана и Сенегала при ООН в Женеве прибыли в Китай и 16-19 февраля посетят Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) после заявлений Турции о наличии "концентрационных лагерей" на территории данного северо-западного региона. Об этом сообщило в субботу Центральное телевидение Китая.

Данный визит состоялся по приглашению МИД КНР - в пятницу иностранные дипломаты встретились в Пекине с заместителем главы отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цзян Цзяньго, обсудив вопросы борьбы с "тремя силами зла" - экстремизмом, сепаратизмом и терроризмом.

"Синьцязн продемонстрировал очевидный прогресс за последние годы, в том числе благодаря образовательным программам и специальным обучающим центрам", - отметил он.

Ранее Пекин сделал представление Анкаре в связи с заявлением турецкого МИД о функционировании в СУАР концентрационных лагерей для уйгуров. В минувшую субботу официальный представитель внешнеполитического ведомства Турции призвал китайские власти освободить "незаконно задержанных" и закрыть "концлагеря и тюрьмы".

Ситуация в Синьцзяне

СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По данным властей КНР, в регионе действуют сепаратистские группировки, связанные с международными террористическими организациями.

В августе 2018 года представители управления ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях Синьцзяна якобы "могут противозаконно содержаться" до миллиона уйгуров. В итоге верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, высказав обеспокоенность по поводу якобы сложившейся там сложной ситуации.