Голосование по новой конституции Кубы началось за пределами страны

ГАВАНА, 16 февраля. /ТАСС/. Первые голоса по вопросу принятия новой конституции Кубы на референдуме смогли отдать ее граждане за рубежом, в частности, в странах Азии. Голосование за пределами острова продлится два дня. Об этом в пятницу сообщил в Twitter министр иностранных дел страны Бруно Родригес.

"Голосование на референдуме по конституции за пределами Кубы началось и будет проходить до 17 февраля. Вы голосуете за новую конституцию, которая сможет гарантировать и защищать благополучное будущее революционной и социалистической Кубы и ее граждан", - написал глава внешнеполитического ведомства страны.

На территории Кубы всенародное голосование по тексту новой конституции состоится 24 февраля. В числе ключевых изменений, которые предполагается внести в основной закон, можно назвать частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. При этом положения о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества в новой конституции останутся неизменными.

Необходимость выработки нового основного закона возникла в связи с тем, что со времени принятия нынешней конституции в 1976 году в островном государстве произошли существенные социально-экономические преобразования. Подготовкой документа занималась специальная комиссия под руководством 87-летнего Рауля Кастро, который в апреле покинул пост главы государства, но по-прежнему является первым секретарем ЦК Компартии Кубы.