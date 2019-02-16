Доклад США: у КНДР есть секретная база с ракетами средней дальности

ТОКИО, 16 февраля. /ТАСС/. КНДР обладает секретной базой, на которой базируются баллистические ракеты средней дальности. Такие данные содержатся в опубликованном в пятницу докладе американского Центра стратегических и международных исследований.

Отмечается, что база расположена в 250 км от демилитаризованной зоны. По данным американского аналитического центра, эта база является одной из 20 секретных баз КНДР, где базируются баллистические ракеты. Доклад был опубликован на фоне ведущейся подготовки ко второму саммиту между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Американский президент в пятницу выразил надежду на успешное проведение предстоящего саммита, но подчеркнул, что не планирует форсировать события на данном направлении. "На первом саммите было достигнуто многое", - отметил глава американской администрации. - Мы надеемся, что добьемся такого же успеха [на втором саммите]. Я не гонюсь за скоростью. Я просто не хочу [возобновления ядерных и ракетных] испытаний [Пхеньяна]". При этом Трамп подчеркнул, что "санкции [в отношении КНДР] сохраняются".

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. На прошлой неделе Трамп объявил, что вторая встреча на высшем уровне состоится 27-28 февраля в Ханое.