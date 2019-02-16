Генсек ОБСЕ: Договор о РСМД стал жертвой международной напряженности и недоверия

МЮНХЕН, 16 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стал очередной жертвой углубляющейся международной напряженности и недоверия. Отказ от его выполнения увеличивает вероятность гонки вооружений, заявил в интервью ТАСС генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер.

"Вызывает беспокойство тот факт, что рушатся даже двусторонние соглашения о контроле над ядерными вооружениями. Это очередная жертва углубляющейся напряженности и недоверия, о которых я уже упомянул. Кроме того, это в свою очередь только приводит к подрыву безопасности и увеличивает вероятность возобновления гонки вооружений", - ответил генсек ОБСЕ на вопрос, беспокоят ли Европу заявления США и России о приостановке обязательств по выполнению ДРСМД.

Гремингер выразил обеспокоенность тем, что за последние годы контроль над вооружениями оказался под давлением. В качестве примера он привел многосторонний Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который, по словам Гремингера, на протяжении почти двух десятилетий считался "краеугольным камнем европейской безопасности". Даже он потерял свою цель и отстал от меняющейся ситуации в области безопасности, посетовал Гремингер.

1 февраля Дональд Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия нарушает договор. В ответ на это Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблеме, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.