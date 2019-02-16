Эрдоган не исключил возможности проведения операции против боевиков в Идлибе

АНКАРА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности проведения совместной с Россией и Ираном операции против боевиков в зоне деэскалации Идлиб. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам в самолете, когда возвращался с трехстороннего саммита по Сирии из Сочи. Фрагменты его высказываний распространила в ночь на субботу газета Hürriyet Daily News.

"Совместные операции могут проводиться в любой момент в соответствии с развитием событий. Для этого нет каких-либо препятствий. Сейчас предпринимаются меры для создания комфортной, счастливой и процветающей жизни людей в Идлибе. Для нас важна безопасность народа в Идлибе", - приводит слова Эрдогана издание.