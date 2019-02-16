{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Эрдоган не исключил возможности проведения операции против боевиков в Идлибе

Президент Турции заявил, что операция может быть проведена совместной с Россией и Ираном

АНКАРА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности проведения совместной с Россией и Ираном операции против боевиков в зоне деэскалации Идлиб. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам в самолете, когда возвращался с трехстороннего саммита по Сирии из Сочи. Фрагменты его высказываний распространила в ночь на субботу газета Hürriyet Daily News.

"Совместные операции могут проводиться в любой момент в соответствии с развитием событий. Для этого нет каких-либо препятствий. Сейчас предпринимаются меры для создания комфортной, счастливой и процветающей жизни людей в Идлибе. Для нас важна безопасность народа в Идлибе", - приводит слова Эрдогана издание.

Теги
ИранСирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
Мюнхенская конференция по безопасности — 2019
Президент Египта: для преодоления региональных конфликтов необходимы международные усилия
Абдель Фаттах ас-Сиси считает, что основной угрозой современности является терроризм
Читать полностью