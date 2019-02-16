Главы МИД РФ и Германии проводят в Мюнхене встречу с представителями бизнеса двух стран

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас проводят в субботу встречу с представителями деловых кругов двух стран в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент ТАСС.

В беседе, в частности, принимают участие предприниматель Алексей Мордашов, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Как отметил Мордашов в своей вступительной речи, подобный формат диалога дает надежду на решение экономических разногласий между РФ и Западом. "Мы очень ценим тот интерес, который Германия, немецкий бизнес испытывают к России, - сказал он. - Очень важно было бы возобновление контактов на уровне ЕС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Особенно с учетом того, что значительная часть полномочий во внешнеэкономической деятельности РФ переходит или уже перешла на уровень ЕАЭС".

Далее встреча продолжилась в закрытом формате без участия прессы.