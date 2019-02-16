Эрдоган предложил включить Ирак и Ливан в астанинский процесс по Сирии

АНКАРА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предложением включить в астанинский процесс по сирийскому урегулированию Ирак и Ливан. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам в самолете, когда возвращался с трехстороннего саммита по Сирии из Сочи. Фрагменты его высказываний распространила в ночь на субботу газета Hurriyet.

"Следующий [трехсторонний] саммит [РФ, Турции, Ирана по Сирии] пройдет в Турции. В ходе наших переговоров [в Сочи] я сказал, что мы можем включить в астанинский процесс Ирак и Ливан, поскольку обе эти страны имеют общие границы с Сирией и разного уровня отношения с этим государством", - сказал Эрдоган.

По словам президента, "представители МИД стран будут совместно прорабатывать этот вопрос, а, если соглашение по нему будет достигнуто, они [Ирак и Ливан] смогут сделать астанинский процесс еще более эффективным".

Президент Турции также заявил, что женевский процесс по сирийскому урегулированию провалился. "Переговоры в Астане проходили как дополнение к женевскому процессу, который идет под патронажем ООН. Мы не рассматриваем Астану в качестве альтернативы Женеве, но женевский процесс провалился. Мы должны это признать", - сказал он.

"При помощи астанинского процесса мы делаем то, что страны Персидского залива и ООН не сумели сделать в Женеве. Я бы хотел это подчеркнуть", - добавил Эрдоган.

Первый раунд переговоров в формате Астаны прошел в январе 2017 года, в нем принимали участие гаранты перемирия в Сирии - Россия, Иран и Турция, делегация официального Дамаска и оппозиционные силы, представляющие вооруженные группировки, готовые идти на диалог с президентом Сирии Башаром Асадом. Важным итогом этого раунда стало начало процесса определения групп умеренной вооруженной оппозиции, способных вести переговоры с властями Сирии.