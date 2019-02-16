Президент Египта: для преодоления региональных конфликтов необходимы международные усилия

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Кризисы в конфликты, существующие как в отдельных странах, так и в регионах, могут быть преодолены только взаимными международными усилиями и при международном сотрудничестве. Об этом в субботу заявил председатель Африканского союза, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"В настоящее время мир сталкивается со сложнейшими проблемами, преодолеть которые ни одна страна не может самостоятельно", - отметил он. По его убеждению, "преодолеть кризисы и региональные конфликты можно только посредством международного сотрудничества и усилий всего мирового сообщества".

Основной угрозой современности египетский президент назвал терроризм. По словам ас-Сиси, "необходимы совместные действия и координация многих стран, чтобы искоренить терроризм и противодействовать экстремистской идеологии". Он также указал на важность пресечения деятельность отдельных государств, которые, по его словам, "оказывают террористам финансовую и политическую поддержку, предоставляя на своей территории убежища экстремистскими элементам".

Как отметил ас-Сиси, "главной дестабилизирующей составляющей ситуации на Ближнем Востоке является нерешенность палестинской проблемы". Египетский лидер призвал приложить максимум усилий для выполнения международных резолюций, "требующих урегулирования палестино-израильского конфликта на основе создания двух независимых государств, в том числе палестинского со столицей в Восточном Иерусалиме".

Коснувшись кризиса в Ливии, президент Египта указал на обязательность "восстановления в этой африканской стране национальных государственных институтов, в том числе единой ливийской армии".

Кроме того, ас-Сиси сообщил, что Египет намерен созвать международный форум по проблемам, связанных с миром и развитием. Он указал, что это мероприятие предполагается провести в конце 2019 года в южноегипетском городе Асуан.