Глава МИД Австрии заявила, что Украина должна допустить всех наблюдателей ОБСЕ на выборы

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Украина должна соблюдать нормы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в вопросе допуска на выборы миссии международных наблюдателей с участием представителей России.

"Есть определенные правила в рамках ОБСЕ, и эти правила надо соблюдать, - сказала глава МИД Австрии по прибытии на Мюнхенскую конференцию по безопасности в ответ на вопрос журналистов, какую позицию занимает Вена в связи с отказом Киева допустить на выборы российских наблюдателей в составе миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ. - Страна-участник ОБСЕ должна придерживаться этих строгих правил".

"Я знаю, что действующее председательство ОБСЕ прилагает все усилия, чтобы эти правила были соблюдены касаемо участия международных наблюдателей. Мы будем в любом случае поддерживать усилия председательства Словакии в ОБСЕ", - подчеркнула Кнайсль.

7 февраля Верховная рада одобрила закон, согласно которому наблюдателем на президентских, парламентских или местных выборах не может быть "лицо, являющееся гражданином или подданным государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом", а также "лицо, которое было предложено [в качестве наблюдателя] государством, которое Верховная рада признала государством-агрессором или государством-оккупантом".

ЦИК Украины отклонил заявки, поданные БДИПЧ, на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в составе этой миссии.