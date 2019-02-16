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Меркель считает, что Китай необходимо подключить к переговорам о разоружении

Канцлер Германии заявила, что не только США и Россия должны вести переговоры по этому вопросу
Канцлер Германии Ангела Меркель EPA-EFE/RONALD WITTEK
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Канцлер Германии Ангела Меркель
© EPA-EFE/RONALD WITTEK

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Китай должен подключиться к переговорам о разоружении и вести их вместе с Россией и США. Такое мнение выразила в субботу канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Разоружение - это проблема, важная для всех нас. Не только США и РФ должны вести переговоры по этому вопросу, но и Китай должен к нему подключиться", - сказала Меркель.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал активизировать усилия в области контроля над вооружениями и подключить такие страны, как Китай, Индия и Пакистан, к переговорам о новом соглашении, которое могло бы прийти на смену Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 15 марта внешнеполитическое ведомство Германии проведет международную конференцию по этой проблематике.

1 февраля Дональд Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия нарушает договор. В ответ на это Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблеме, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.

5 февраля Трамп заявил, что США готовы рассмотреть возможность перезаключения ДРСМД при расширении состава его участников.

Теги
Меркель, АнгелаСШАГерманияРоссияКитайПомпео, Майкл (Майк)Маас, ХайкоВыход США и России из ДРСМДМюнхенская конференция по безопасности — 2019
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