Меркель считает, что Китай необходимо подключить к переговорам о разоружении

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Китай должен подключиться к переговорам о разоружении и вести их вместе с Россией и США. Такое мнение выразила в субботу канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Разоружение - это проблема, важная для всех нас. Не только США и РФ должны вести переговоры по этому вопросу, но и Китай должен к нему подключиться", - сказала Меркель.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал активизировать усилия в области контроля над вооружениями и подключить такие страны, как Китай, Индия и Пакистан, к переговорам о новом соглашении, которое могло бы прийти на смену Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 15 марта внешнеполитическое ведомство Германии проведет международную конференцию по этой проблематике.

1 февраля Дональд Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия нарушает договор. В ответ на это Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблеме, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.

5 февраля Трамп заявил, что США готовы рассмотреть возможность перезаключения ДРСМД при расширении состава его участников.