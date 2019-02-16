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Мюнхенская конференция по безопасности — 2019

Президент Румынии: присутствие НАТО в черноморском регионе должно быть усилено

Клаус Йоханнис заявил, что альянсу нужно продолжать укреплять свою позицию в области сдерживания и обороны на этом фланге

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Присутствие Североатлантического альянса в черноморском регионе должно быть усилено. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы не можем игнорировать провокации, с которыми сталкиваемся на восточном фланге, - сказал лидер Румынии, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС. - В то время, как Евросоюз осуществляет решения, связанные с санкциями - и должен твердо продолжать это делать - нужно, чтобы НАТО продолжала укреплять свою позицию в области сдерживания и обороны на этом фланге".

"Поэтому Румыния твердо поддерживает повышенную сплоченность на восточном фланге, между его севером и югом, - подчеркнул Йоханнис. - Регион Черного моря, где нарастают провокации в отношении среды безопасности, нуждается в усиленном присутствии НАТО".

Теги
РумынияЙоханнис, КлаусМюнхенская конференция по безопасности — 2019
Мюнхенская конференция по безопасности — 2019
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