СМИ: свыше 3 тыс. мирных жителей покинули последний форпост ИГ на востоке Сирии

ТАСС, 16 февраля. Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) освободили в субботу из плена террористов в провинции Дейр-эз-Зор свыше 3 тыс. мирных жителей. Как передал телеканал Al-Hadath, все они использовались в качестве живого щита боевиками экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые оборонялись в населенном пункте Эль-Багуз на восточном берегу реки Евфрат.

Ранее поступило сообщение о том, что остатки банд ИГ сдались арабо-курдским отрядам СДС, окружившим их в Эль-Багузе. В этот район сейчас проследовали военные грузовики, которые должны вывезти террористов, сложивших оружие. Источники Al-Hadath оценивают их численность в 600 человек. Как ожидается, боевики, большинство которых являются иностранными наемниками, будут перемещены под охраной в тюрьму в окрестностях города Камышлы в провинции Хасеке.

Глава Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдель Рахман не исключил, что часть боевиков покинула Эль-Багуз по подземным туннелям и, вероятно, скрылась в Сирийской пустыне и пограничных с Ираком районах.

По сведениям Абдель Рахмана, в ходе операции против последних форпостов ИГ в провинции Дейр-эз-Зор, которая продолжалась более пяти месяцев, было уничтожено не менее 1340 террористов, СДС потеряли 679 бойцов. Жертвами ударов ВВС западной коалиции, оказывавшей поддержку формированиям СДС, стали 417 мирных жителей, в том числе порядка 150 детей.