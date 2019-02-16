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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо заявил, что венесуэльская оппозиция пытается установить связи с Россией и Китаем

Хуан Гуайдо подчеркнул, что Москва и Пекин осуществили наибольшие инвестиции в Венесуэлу

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Оппозиция Венесуэлы пытается установить контакты с Россией и Китаем. Об этом заявил в интервью газете Financial Times Хуан Гуайдо, который в прошлом месяце объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

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"Мы пытаемся установить официальные отношения со всеми странами, в том числе, конечно же, с Россией и Китаем - двумя из тех стран, которые осуществили наибольшие инвестиции в Венесуэлу. Разумно иметь лучшие отношения. Мы должны их установить", - сказал Гуайдо в размещенном в субботу интервью.

Отвечая же на вопрос, имели ли место "встречи с глазу на глаз" с представителями Москвы и Пекина, и если да, то где именно, лидер венесуэльской оппозиции упомянул лишь о наличии переписки между сторонами. "Мы отправляем и получаем сообщения. Это все, что я могу сказать в настоящий момент", - заметил Гуайдо.

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ВенесуэлаРоссияКитайПолитический кризис в Венесуэле
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