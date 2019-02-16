{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мюнхенская конференция по безопасности — 2019

Додон: Молдавия стабильно развивает диалог с Россией в рамках стратегического партнерства

Президент Молдавии заявил, что заявления правительства и министерства иностранных дел и европейской интеграции республики следует рассматривать сквозь призму избирательной кампании

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Диалог между Молдавией и Россией стабильно развивается, несмотря на сложности, связанные с предвыборной кампанией по предстоящим 24 февраля выборам в молдавский парламент. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон по итогам рабочей встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, которая прошла на полях Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

"Обсудили весь комплекс двусторонних отношений и отметили, что, несмотря на сложности, связанные с выборной кампанией в Республике Молдова, диалог РМ и РФ стабильно развивается в рамках стратегического партнерства. Подчеркнул в беседе с российским министром, что заявления правительства и министерства иностранных дел и европейской интеграции РМ следует рассматривать сквозь призму избирательной кампании, и по ее завершении ситуация изменится в лучшую сторону", - написал Додон в субботу на своей странице в Facebook.

По его словам, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам продвижения основных позиций, отраженных в концепции взвешенной внешней политики "Большой пакет для Молдовы", которую глава молдавского государства представил на конференции. "В первую очередь, это выстраивание сбалансированной внешней политики по принципу "и…и…", а также укрепление и развитие международно признанного статуса постоянного нейтралитета Республики Молдова", - пояснил Додон.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияМолдавияДодон, ИгорьМюнхенская конференция по безопасности — 2019
Мюнхенская конференция по безопасности — 2019
Форин оффис призвал Россию избрать иной путь поведения для улучшения отношений с Британией
Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан подчеркнул, что у Лондона "нет споров с российским народом"
Читать полностью