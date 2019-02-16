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Мюнхенская конференция по безопасности — 2019

Порошенко не хочет говорить с российскими СМИ, пока те не "извинятся перед Украиной"

При этом охранник украинского президента начал отталкивать журналиста телеканала "Россия-1"

МЮНХЕН, 16 февраля./ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко, принимающий участие в работе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, отказался разговаривать с российскими СМИ, потребовав извинений перед Украиной. Такая реакция последовала на попытку журналистов телеканала "Россия-1" задать вопрос проходящему мимо лидеру.

"Российским телеканалам мы интервью не даем, пока вы не извинитесь перед Украиной", - сказал Порошенко.

При этом охранник президента начал отталкивать журналиста, одновременно зачем-то удерживая руку, в которой тот держал микрофон.

В субботу Порошенко выступит на панельной дискуссии конференции, посвященной безопасности в Восточной Европе.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичМюнхенская конференция по безопасности — 2019
Мюнхенская конференция по безопасности — 2019
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