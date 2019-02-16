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Мюнхенская конференция по безопасности — 2019

Пенс обвинил Иран в спонсировании терроризма и антисемитизме

По мнению вице-президента США, Тегеран "экспортировал ракеты, разжигал конфликты в Сирии и Йемене, ставил под вопрос существование Израиля"

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс утверждает, что Иран является главным спонсором международного терроризма. Об этом он заявил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Иранская республика является основным спонсором терроризма в мире", - считает Пенс. По его мнению, Тегеран "экспортировал ракеты, разжигал конфликты в Сирии и Йемене, ставил под вопрос существование Израиля". "Иранский режим открыто пропагандирует Холокост", - утверждал вице-президент.

"Европейцам пора прекратить подрывать [американские] санкции против Ирана", - заявил он.

После выхода США из сделки иранская экономика столкнулась с серьезными проблемами в банковской сфере, и под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. В ответ 31 января Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов").

Теги
СШАИранПенс, Майкл (Майк)Мюнхенская конференция по безопасности — 2019
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