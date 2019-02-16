"Желтые жилеты" заблокировали логистический центр Amazon в Тулузе

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Участники движения "желтых жилетов" заблокировали подъезды к логистическому центру компании Amazon в Тулузе. Об этом сообщает в субботу интернет-портал actu.fr.

По его информации, участники манифестации планируют мешать работе коммерческих предприятий, для чего организовали пикеты на дорогах сразу в шести точках города. В частности, движение нарушено возле супермаркетов Auchan и Carrefour, а также на нескольких торговых улицах. Непосредственно же на подъездах к центру Amazon собрались около сотни человек. Кроме того, в 14:00 по местному времени (16:00 мск) в городе будет организован протестный марш, который, однако, не был согласован с властями.

Акции протеста "желтых жилетов" ожидаются по всей Франции в течение субботы. Подготовка к ним велась также в Бордо, Тулузе, Марселе, Лионе, Нанте, Лилле, Реймсе. Свои планы обнародовали и в ряде других регионов Франции. Кроме того, крупная манифестация ожидается в Париже, где перед Триумфальной аркой в центре города уже собрались сотни человек.